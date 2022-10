Benefizkonzert in Pfullendorf unterstützt die Ukraine

Die Musikkapelle Aach-Linz veranstaltet am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Pfullendorf ein Benefizkonzert mit dem Landesblasorchester Baden-Württemberg. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Erlös geht laut Pressemitteilung an regionale Hilfsprojekte für die Ukraine.

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg wurde vom Blasmusikverband Baden-Württemberg gegründet, um sinfonische Blasmusik weiterzuentwickeln, Werke in originaler Besetzung spielen zu können und gleichzeitig Vorbild und Klangreferenz für die Musikvereine im ganzen Land zu sein.