Beim falschen Ranzen drohen Rückenbeschwerden

Die Stiftung Warentest schlägt in einem aktuellen Bericht Alarm: Nur 8 von 22 getesteten Schulranzen sind gut zu sehen und gut zu tragen. Das kann für Kinder mit dem falschen Modell gefährlich werden. Im Interview spricht Renate Sigel, eine der Schulranzen-Expertinnen von Bürowelt Klaiber aus Pfullendorf, über gute und schlechte Ranzen, beliebte Motive und darüber, wie viel Gewicht Schüler höchstens mit sich herumtragen sollten.

Allein bei Ihnen im Geschäft gibt es eine enorme Auswahl an Schulranzen. Fällt es Kindern nicht enorm schwer, sich da zu entscheiden?

Ganz klar: Sich für einen Schulranzen zu entscheiden, ist sowohl für die Kinder als auch für ihre Eltern eine Herausforderung. Deshalb raten wir ihnen auch dazu, sich Zeit zu nehmen und ausführlich beraten zu lassen. Wichtig ist, dass der Schulstarter beim Ranzenkauf mit dabei ist. Das Kind sollte zum Beispiel mehrere Modelle anprobieren. Jeder Anbieter hat verschiedene Modelle im Programm, die in unterschiedlichen Motiven erhältlich sind. Kinder entdecken in der Regel ziemlich schnell ein Motiv, das ihnen gefällt.

Was ist denn zurzeit gefragt?

Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Manche Kinder mögen eher schlichte Motive, andere können sich für Modelle mit blinkenden Lämpchen begeistern. Für Mädchen gibt es unter anderem Ranzen mit Pferden und Einhörnern, für Jungen Polizei-, Fußball- oder Ninja-Motive. Grundsätzlich sind die Ranzen aber nicht mehr so schrill gestaltet wie noch vor einigen Jahren. Fast immer finden wir ein Modell, das den Kindern am Ende auch wirklich gut gefällt. Bei besonders ausgefallenen Motiven oder wenn sich Kinder und Eltern nicht hundertprozentig sicher sind, können sie ja auch ruhig nochmal eine Nacht drüber schlafen.

Vom Motiv einmal abgesehen: Worauf kommt es beim richtigen Schulranzen generell an?

Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Schon bei Sechsjährigen kann sich beispielsweise die Rückenlänge um bis zu sieben Zentimeter unterscheiden. Manche haben schmalere Schultern, manche ein breiteres Kreuz. Nicht jeder Ranzen passt also jedem Kind. Trotzdem gibt es Dinge, auf die man grundsätzlich achten sollte. Die Tragegurte zum Beispiel sollten mindestens vier Zentimeter breit und gepolstert sein, damit sie nicht einschneiden. Alle unsere Ranzen haben Brustgurte, die den Rücken entlasten. Viele Modelle verfügen zusätzlich über eine Hüftflosse, die zusätzlich entlastet.

Warum ist es so wichtig, dass der Ranzen genau passt?

Kinder befinden sich ja laufend im Wachstum. Drückt der Ranzen an der falschen Stelle, drohen langfristig Rückenbeschwerden – auch wenn die Kinder davon zunächst gar nichts merken. Vor allem Kinder, die einen relativ langen Schulweg zu Fuß zurücklegen, brauchen deshalb einen passenden Ranzen. Im Idealfall schließt dieser mit den Schultern ab, sodass sich die Schüler gut im Straßenverkehr orientieren können. Reflektierende Flächen sorgen für die entsprechende Sicherheit.

Wenn ich meinem Kind zum Schulstart einen Ranzen kaufe: Wie lange kann dieser dann getragen werden?

Mittlerweile sind die Ranzen in aller Regel am Rücken verstellbar, sodass sie mitwachsen. Für die ersten vier Jahre reicht das auf jeden Fall. Auch das Volumen von etwa 20 Litern reicht für diese Zeit aus. Für ältere Kinder gibt es dann Ranzen, die schon eher wie richtige Rucksäcke aussehen, sich aber trotzdem besser tragen lassen.

Wie viel Geld muss ich für einen guten Schulranzen ausgeben?

Einen guten Ranzen gibt es für etwa 220 bis 250 Euro. Dafür bekommen Sie dann aber auch ein ganzes Set, zu dem beispielsweise ein gefülltes Federmäppchen, ein Schlamperetui und eine Sporttasche beziehungsweise ein Sportbeutel gehören.

Welche Rolle spielt das Gewicht?

Eine große. Für besonders zierliche Kinder gibt es Schulranzen, die nur etwa 800 Gramm wiegen. Im Durchschnitt beträgt das Gewicht 1000 bis 1200 Gramm. Das kann man einem normal gewachsenen Sechsjährigen guten Gewissens zumuten. Mehr als 1300 Gramm sollte ein Ranzen aber nicht wiegen.

Und mit Inhalt?

Anders als früher gibt es dazu heute keine festen Empfehlungen mehr. Ein bestimmtes Gewicht auf dem Rücken zu tragen, kann ja auch ein Ausgleich sein, wenn ein Kind viele Stunden in der Schule gesessen hat. Grundsätzlich raten wir dazu, dass Kinder nur das mit in die Schule nehmen, was sie auch wirklich brauchen. Deshalb sollten ihre Eltern jeden Tag einen Blick auf den Stundenplan werfen und darauf achten, dass die Kinder nicht mehr einpacken als nötig ist. Am besten packen Eltern und Kinder jeden Tag gemeinsam die Tasche – bis die Schüler das selber können.