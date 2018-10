Beim Basar gibt es Ski, Schlittschuhe, Snowboards und mehr

Die Sektion Pfullendorf im Deutschen Alpenverein (DAV) lädt für Freitag, 2., und Samstag, 3. November, zum Skibasar im Gemeinschaftshaus der Schulen am Eichberg ein. Angeboten werden Ski, Skischuhe, Skibekleidung für Kinder in sehr gutem Zustand, Schlittschuhe, Snowboards und Zubehör sowie Langlaufartikel.

Angenommen werden die Artikel am Freitag, 2. November, zwischen 17 und 19.30 Uhr, und am Samstag, 3. November, zwischen 9 und 11 Uhr. Verkauft werden sie am gleichen Samstag von 9 bis 13 Uhr. Nicht verkaufte Artikel müssen am Samstag, 3. November, bis 14 Uhr abgeholt werden. Angenommen werden nur Wintersportartikel, die den DIN-Normen entsprechen. Ski, die länger als 1,80 Meter sind, dürfen ebenfalls nicht mehr angeliefert werden. Bei Bekleidung wird nur fehlerfreie und saubere Ware für Kinder entgegengenommen. Pullover jeglicher Art werden hingegen nicht mehr angenommen.