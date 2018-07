Beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugfahrer hat auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Otterswanger Straße am Mittwochmittag ein anderes Auto beschädigt.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.20 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden am geparkten Daimler zu kümmern. Dieser beträgt rund 1000 Euro. Am geparkten Fahrzeug wurden weiße Lackantragungen gesichert, die vermutlich vom Fahrzeug des Unfallflüchtigen stammen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.