Bei den Stegstreckern dreht sich alles um das Landschaftstreffen

Die Stegstrecker haben in ihrer Hauptversammlung die ersten Informationen über das Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz vorgestellt. Es findet am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Februar 2020, statt. „Wir sind überwältigt: So viele Zünfte wollen zu uns kommen; die Firmen haben uns mit großer Wertschätzung empfangen und ihre Unterstützung zugesagt“, so Zunftmeister Andreas Narr.

Es haben sich für den Sonntag 54 Zünfte angemeldet, das sind rund 8000 Hästräger. Beim letzten Landschaftstreffen 2003 waren es rund 30 Zünfte. Zusammen mit den Besuchern schätzen die Organisatoren, dass rund 20 000 Leute in der Stadt sein werden. 1100 Übernachtungen in Betten und 700 in Massenquartieren stehen zur Verfügung. „Es ist deutlich mehr Zuspruch, als wir gerechnet haben. Wir schaffen es aber mit euch zusammen“, erklärte der Zunftmeister begeistert.

Das Programm steht bereits fest: Am Samstag finden die Schneller-Weltmeisterschaft, das Narrenbaumstellen und die Brauchtumsvorführungen statt. Die ganze Nacht ist Straßenfasnet. Der Umzug am Sonntag beginne bereits um 13 Uhr, weil es so viele Zünfte sind. Der Umzug wird um die Altstadt geführt. Im Stadtgarten werden zwei Zelte für 450 Personen stehen. In der Innenstadt gibt es eine Foodtruck-Straße, jede Mengen Besenwirtschaften und alle Wirte haben zugesagt, ihre Wirtschaften zu öffnen. Vor dem Umzug ist Zunftmeisterempfang. Auch werde 25 Jahre Narrenbolizei gefeiert. Eine Ausstellung über die Fasnetszeitung gibt es in der Galerie im Löwen zu sehen. Der Getränkeverkauf werde zentral organisiert und liege in den Händen der Zunft. „Wir verdienen daran“, erklärte Zunftmeister Narr. Auch gebe es überall einheitliche Preise und ein professionelles Pfandsystem. Am Umsatz der Wirte werde natürlich nicht partizipiert: „Wir sind froh, dass alle mitmachen“, sagte der Zunftmeister.

Um das Landschaftstreffen auszurichten und das finanzielle Risiko abzufedern, haben die Stegstrecker ein finanzielles Polster. Die Zahlen legte Säckelmeister Frank Hellstern in seinem Bericht vor.

Zunftmeister Narr appellierte an alle Mitglieder mitzuarbeiten und nicht zu vergessen, dass auch die normale Fasnet gefeiert werde. „Die Fasnet ist originärer Vereinszweck: Wir lassen nichts ausfallen. Das schaffen wir. Wir müssen uns alle anstrengen, um es gestemmt zu kriegen“, sagte er. Die Narrenzunft hat 568 Mitglieder, davon sind es 62 Kinder und Jugendliche.

Wahlen: Zunftmeister: Oliver Ritter, Geschäftsführer: Rainer Bosch, Zeugwart: Markus Rossknecht, Beirat Julia Hofmann, Gisela Kempf, Martina Restle, Ute Dehm, Monika Ritter, Elfriede Perlak, Herbert Sonntag, Simon Henning, Florian Weißhaupt und Christian Seminara. Kassenprüfer: Regina Kirchmann und Julia Rossknecht.

Ehrungen: 25 Jahre: Kurt Seitz, Jürgen Gäng, Carsten Mayer, Markus Lorber, Claudius Hennig, Birgit Spähler, Conny Benkler, Ute Weiss, Regine Blum, Gudrun Blessing, Martina Walter, Melanie Zweifel, Bernd Ruther, Klaus Glaeser und nachträglich Jürgen Weikert. 20 Jahre: Jörg Heinzle, Jörg Hartmann, Peter Axt, Salvatore Reitano, Anni Epple, Schieferle und Philipp Gschwind.