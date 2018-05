Baustellen öffnen für Besucher

Anlässlich des „Tags der Städtebauförderung“ erhalten alle Interessierten Einblicke in die Bauarbeiten für das neue Hotel und die neue Gastronomie auf dem Bahnareal in Pfullendorf. Am Samstag, 5. Mai, können Besucher zwischen 14 und 18 Uhr die beiden Baustellen besichtigen.

Die Familie Künstle, die das ehemalige Bahnhofsgebäude gekauft hat und derzeit saniert und erweitert, bietet um 14 und um 16 Uhr Führungen über die Baustelle an. Im Bahnhof und einem Anbau soll im Sommer eine Gastronomie mit Hausbrauerei eröffnen. In unmittelbarer Nachbarschaft errichtet der zukünftige Betreiber außerdem ein neues Hotel. Was dort entsteht, zeigt Architekt Olaf Neusch am Samstag ebenfalls bei zwei Führungen, die um 15 und um 17 Uhr beginnen. Die Teilnehmer treffen sich jeweils an den Eingängen zu den Gebäuden. An Informationsständen informiert die Stadt Pfullendorf über weitere Maßnahmen.