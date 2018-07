Baumstammprojekt von „Leonardo“ schmückt Seepark

Das Baumstammprojekt des Künstlers „Leonardo“ (Bernhard Keidel) und der Kinderjugendkunstschule hat nun einen Platz gefunden. Im Seepark auf Höhe des Hauses Baden-Württemberg ist die Sitzbank positioniert worden. Mit der direkten Nähe zur Adventure-Golfanlage ist die bunte Bank auf jeden Fall ein Blickfang.

Zur Eröffnung der Kinderjugendkunstschule (KiJuKu) in Pfullendorf am 31. Oktober 2009 entstand zusammen mit dem Künstler „Leonardo“ das Baumstammprojekt. Hierbei wurde gemeinsam mit Kindern ein unbehandelter Baumstamm künstlerisch bearbeitet.

Im ersten Schritt wurde der rohe Stamm geschält und mit entsprechenden Werkzeugen entrindet. Danach wurden Kerben und Muster in den Stamm geschlagen und zum Abschluss erfolgte das Bemalen des Stammes mit strahlenden Farben.

An zwei Samstagen ist jeweils drei bis vier Stunden an diesem Kunstwerk gearbeitet worden. Die Verzierung des Stammes fand an einem Tag sogar direkt auf dem Marktplatz in Pfullendorf statt und zog viele interessierte Personen an.

„In Zeiten der Technik und der neuen Medien ist es wichtig die Aktivität und Kreativität der Kinder zu fördern“, sieht Frau Tanja Schilling von der KiJuKu in solchen Projekten einen wichtigen Aspekt zur Entwicklung der Kinder.

Als nächstes Projekt zusammen mit dem Künstler „Leonardo“ steht von Samstag, 5. Juni bis zum 3 Juli ein Tipibau an.

Künftig werden durch die Kinderjugendkunstschule noch weitere Projekte angeboten, die auch von Schulen buchbar sind.