Baubeginn verzögert sich bis 2019

Zwei Bauträger wollen in Pfullendorf den weiteren Bedarf an seniorengerechten Wohnungen decken: Während eine Projektgesellschaft ein Wohn- und Pflegezentrum an der Heiligenberger Straße plant, will die Raiffeisenbank Aulendorf drei Gebäude an der Adolf-Kolping-Straße errichten. Eigentlich hätten für beide Vorhaben bereits die Baufahrzeuge anrücken sollen – doch dann geriet die Vorbereitung ins stocken. 2019 soll es aber losgehen.

Die Raiffeisenbank Aulendorf hatte für ihr Projekt „Linzgau-Blick“ ein Grundstück an der Adolf-Kolping-Straße erworben, auf dem sich bis zum Frühjahr eine ehemalige Schreinerei befand. Diese wurde inzwischen zwar abgerissen, doch seitdem ist auf dem Gelände nicht mehr viel passiert. „Der aktuelle Bauboom hat uns beim Zeitplan einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Bank-Vorstand Norbert Gaisbauer. Zudem habe es in der Projektleitung einen personellen Wechsel gegeben.

Neuer Ansprechpartner

So hat Michael Reiff, der das Projekt zuletzt betreute, die Raiffeisenbank inzwischen wieder verlassen. Seine Aufgaben in Pfullendorf übernimmt jetzt Muhammet Gün. Er arbeitet zurzeit vor allem in Aulendorf, steht bei Bedarf aber auch jederzeit in Pfullendorf als Ansprechpartner zur Verfügung. „Darüber hinaus wird ein neuer Kollege ab 2019 schwerpunktmäßig unsere Projekte in Pfullendorf betreuen“, sagt Norbert Gaisbauer.

Entscheidend für die zeitliche Verzögerung beim Baubeginn sei allerdings die Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft gewesen. „Diese hat es uns schwer gemacht, die gesteckten Ziele umzusetzen“, sagt Gaisbauer. So habe es sich als ausgesprochen schwierig herausgestellt, gute Handwerker zu finden, zu beauftragen und zu koordinieren. „Und wir halten es für wenig sinnvoll, Projekte zu beginnen, die dann später ins Stocken geraten“, sagt Norbert Gaisbauer. „Es ist zwar eine Herausforderung, aber uns ist wichtig, dass der Bau kontinuierlich voranschreitet.“ Grundsätzlich sei ihm das Qualitätsanspruch wichtiger als der Zeitplan. „Darüber hinaus erwarten unsere Kunden von uns, dass wir präsent und ansprechbar sind. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden.“

Trotz allem richten Norbert Gaisbauer und seine Kollegen den Blick weiterhin nach vorne. „Wir peilen jetzt einen Baubeginn am 1. April 2019 an und haben dafür auch die nötigen Voraussetzungen geschaffen“, sagt der Bank-Vorstand. Das Ziel sei es, das Projekt bis Herbst 2020 abzuschließen. „Sieben der 25 Wohnungen sind inzwischen verkauft oder reserviert, die weiteren noch verfügbar“, sagt Muhammet Gün. Die Wohnungen werden zwischen 70 und 110 Quadratmeter groß und zum Beispiel barrierefrei an eine Tiefgarage angeschlossen.

Auch die KIAG Grundbesitz GmbH aus Stuttgart hält an ihrem Bauvorhaben fest. Eine Projektgesellschaft des Unternehmens plant ein Wohn- und Pflegezentrum, das unter anderem 45 stationäre Pflegeplätze in drei Wohngemeinschaften umfasst. Darüber hinaus sollen 31 seniorengerechte Wohnungen unterschiedlicher Größen entstehen, die ambulant versorgt werden. Kostenpunkt: rund 17,5 Millionen Euro.

Verhandlungen gescheitert

Über den Betrieb des Wohn- und Pflegezentrums hatte das Unternehmen mit dem Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg verhandelt, das in Pfullendorf bereits durch das Wohnzentrum Grüne Burg bekannt ist. „Wir haben intensive Verhandlungen geführt, die inzwischen aber leider gescheitert sind“, sagt KIAG-Geschäftsführer Peter Kemmer. Deshalb habe der Bau, anders als geplant, auch nicht in diesem Jahr begonnen.

„Jetzt suchen wir einen neuen Partner“, sagt Peter Kemmer. „Dafür führen wir eine ganze Reihe von Gesprächen.“ Ähnlich wie Norbert Gaisbauer ist es ihm wichtig, das Projekt mit Bedacht in die Tat umzusetzen – und nicht unter Zeitdruck. „Wenn wir 2019 beginnen, geht die Welt für uns nicht unter“, sagt Kemmer. „Und ich bin zuversichtlich, dass wir die PS im kommenden Jahr auf die Straße bringen werden.“