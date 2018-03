Basar-Erlös fließt in die Jugendarbeit des Radlerclubs

Der Radlerclub Pfullendorf veranstaltet einen Radbasar am Samstag, 17. März, ab 8.30 Uhr an der Kasimir-Walchner-Schule. Der Erlös soll – wie schon in den vergangenen Jahren – zum Großteil in die Jugendarbeit des Vereins fließen.

Neben vielen gebrauchten Fahrrädern und Zubehörteilen wie Sitzen, Helmen, Schuhen, Anhängern und Bekleidung bieten Fahrradhändler aus der Umgebung Neuräder zu stark reduzierten Preisen an. Für die reduzierten Neuräder aus Fachhandelsbeständen gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Angenommen werden Räder und Zubehörteile am Freitag, 16. März, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr an der Kasimir-Walchner-Schule, Zum Eichberg 5. Der Verkauf läuft am Samstag, 17. März, von 8.30 bis 11 Uhr.

„Aus der Idee einiger Vereinsmitglieder, gebrauchte Fahrräder an neue Besitzer zu vermitteln, wurde ein Dauerläufer, der aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist“, schreibt der Radlerclub in einer Pressemitteilung. Mittlerweile gebe es viele Stammkunden, die jedes Jahr kommen und nach einem neuen gebrauchten Fahrrad Ausschau halten. Im vergangenen Jahr hätten 120 Artikel den Besitzer gewechselt.

Erfahrene Vereinsmitglieder des Radlerclubs sind während des Basars vor Ort und beraten die Besucher. Angenommen werden nämlich nur gereinigte und verkehrssichere Fahrräder. Wie weit die Ansichten über ein verkehrssicheres Fahrrad auseinander gehen, erlebten die Radsportler fast jedes Jahr, heißt es in ihrer Pressemitteilung. „Manches Mal ist auch viel Überzeugungsarbeit notwendig, um einen Konsens für einen vernünftigen Verkaufspreis zu erreichen.“

Im Laufe der Jahre hatte sich das Angebot beim Radbasar erheblich vergrößert. Mit der Kasimir-Walchner-Schule am Eichberg fand der Verein einen optimalen Ort, um die angelieferten Räder von Freitag auf Samstag sicher aufzubewahren. Somit bleiben dem Radlerclub auch lange Transportwege erspart. Angeliefert werden kann jede Art von Fahrrad – ob Rennrad, Mountainbike, Crossrad, Cityrad, BMX-Rad, Kinderrad oder Roller. Auch die Größe spielt keine Rolle. Angenommen werden alle Räder und entsprechendes Zubehör, sofern die Artikel technisch in Ordnung und verkehrssicher sind.