Bankkaufmann ist der beste seines Jahrgangs

Vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben in Weingarten hat Manuel Fitz seine Prüfung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Pfullendorf abgelegt.

Wie die Bank am Freitag mitteilte, schloss er die verkürzte Ausbildung nach zwei Jahren „mit einem überragenden Ergebnis“ ab. Als Anerkennung für seine Leistung erhielt er von der Ludwig-Erhard-Berufsschule in Sigmaringen einen Preis. Landrätin Stefanie Bürkle beglückwünschte Manuel Fitz zum besten Ergebnis seines Jahrgangs an der Berufsschule und lud ihn zum Neujahresempfang des Landkreises ein. Die Volksbank Pfullendorf hat den Absolventen inzwischen in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis übernommen. „Die Vorstandsmitglieder Werner Groß und Markus Dold, Ausbildungsbetreuerin Simone Franke und die gesamte Belegschaft freuen sich mit Herrn Fitz über den guten Ausbildungsabschluss und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine berufliche Zukunft“, schreibt die Bank in einer Pressemitteilung.