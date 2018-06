Bands zeigen Facettenreichtum der Blasmusik

Bis zu 4000 Brass- und Blasmusikfans haben am Wochenende die dritte Auflage des „Musikprob“-Festivals in Pfullendorf gefeiert. „Von den Zuschauerzahlen her war es nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Veranstalter Ewald Restle. „Aber ansonsten gilt erneut: Diejenigen, die gekommen sind, waren zu Recht total begeistert.“ Deshalb, und weil Restle vom Potenzial des Festivals weiterhin absolut überzeugt ist, wird es im kommenden Jahr auch eine vierte Auflage geben. Die Planung hat schon begonnen, der Termin steht bereits ebenfalls.

Begonnen hatte das Programm auf der Hauptbühne am Freitag mit der Gruppe Fezzmo, die Balkan-Sounds mit Klezmer und Gypsy kombinierten. Mit den Musikern von „Jörg Bollin und das Mährische Feuer“ gab es anschließend böhmisch-mährische Blasmusik zu hören. Neben dem Klassiker „Auf der Vogelwiese“ und einer Polka spielten die Musiker als Zugabe aber auch den Beatles-Klassiker „Hey Jude“.

Beatles-Hit zum Schluss

Mit der Dizzy Boyz Brass Band aus Polen nahm die Stimmung im Publikum dann deutlich Fahrt auf. Zusammen mit dem Italiener Andrea Tofanelli und dem Österreicher Thomas Gansch, beide an der Trompete, gab die Band zunächst unter anderem eine Instrumental-Version von „Summertime“ zum Besten. Mit Sängerin gab es dann beispielsweise die Funk-Nummern „Get Lucky“ und „Uptown Funk“ zu hören. Den Schlusspunkt setzten die Polen ebenfalls mit einem Beatles-Hit: „Hey Jude“.

Die größte Fangemeinde am Freitagabend versammelte die Brassband „Moop Mama“ aus München. Ihr Set starteten die Musiker und Rapper Keno Langbein mit lupenreiner Sozialkritik („Meermenschen“): „Der Volksmund schreit, das Boot sei voll, doch das Boot ist voller Lecks. Zu viele sind der Sache auf den Grund gegangen. Und Vater Staat verrichtet weiterhin sein großes Geschäft, verteidigt den Tellerrand um unser Land.“ Beenden durfte das Programm in der Nacht von Freitag auf Samstag die Jack Russel’s Halsbänd, die auch schon im vergangenen Jahr dabei gewesen war.

Am Samstag spielten auf der Hauptbühne zunächst Frank Metzger und seine jungen Böhmischen, das Trio „Die Fexer“ und die Brauhausmusikanten. Anschließend trat die ultimative Brass-Bigband Oberschwabens („Dubbos!“) auf. Unterstützung kam von Thorsten Skringer, Saxophonist von Stefan Raabs ehemaliger TV-Total-Band „Heavytones“, und von Sänger und Gitarrist Gianni Dato. Außerdem stand Thomas Gansch auf der Bühne, der als „Brassmaster“ immer mal wieder mit einigen der 35 Bands musizierte. Der Bigband war jederzeit enorme Spielfreude anzumerken – sei es beim Amy-Winehouse-Cover „Valerie“ oder Herb Alperts „Tijuana Taxi“.

Mitreißender Auftritt

Anschließend traten noch einmal „Die Fexer“ auf. Daniel Barth wollte zunächst die ewig währende Fehde zwischen Holz- und Blechbläsern befrieden, spielte das angekündigte Klarinetten-Solo dann aber doch lieber auf der Tuba. „Weil’s einfach besser klingt.“ Höhepunkt war dann der Auftritt der Österreicher „Seiler und Speer“, die sich gewohnt rockig präsentierten und nur bei einem kleinen Teil ihres mitreißenden Auftritts von Bläsern unterstützt wurden.

„Da Blechhauf’n XXL“ ließ es dann wieder etwas ruhiger angehen und legte auch mal einen Walzer ein – zu dem die hartgesottenen Festivalgäste auch um 0.30 Uhr noch tanzten. Der letzte Auftritt in der Nacht gehörte Muckasäck aus dem Allgäu, die mit 90er-Jahre-Hits im Bläsergewand noch einmal richtig für Partystimmung sorgten.

Reges Treiben herrschte auch am Sonntag. Nach einem Gottesdienst standen bei freiem Eintritt noch einmal verschiedene Bands auf der Bühne. Ewald Restle nutzte die Gelegenheit, um ein vorläufiges Fazit zu ziehen. „Es war ein tolles Festival mit sensationellen Musikern“, sagte er. Die nächste „Musikprob“-Auflage sei für den 14., 15. und 16. Juni 2019 geplant. Die ersten Tickets seien bereits verkauft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir 2019 bei den Zuschauerzahlen noch einmal zulegen können“, sagte Restle.