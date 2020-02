Bahnübergang Otterswang im März gesperrt

Im Zeitraum vom 10. März bis zum 13. März finden Gleisbauarbeiten am Bahnübergang an der K 7559 zwischen Otterswang und Laimbach sowie am Bahnübergang am Schussentalweg in Otterswang statt. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Schussenried mit. Die Bahnübergänge sowie die angrenzenden einmündenden Wege sind während der Umbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Das Überqueren der Gleisanlagen ist nur an den anderen zur Verfügung stehenden Bahnübergangen beziehungsweise Unterführungen möglich. Der Verkehr der K 7559 von Otterswang Richtung Laimbach wird über die L 284 nach Bad Schussenried und weiter über die L 275 über Kürnbach nach Laimbach in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Die Busse der Linie 271 von Bad Schussenried über Kürnbach, Otterswang, Hoperfbach und zurück können die Haltestelle Schwaigfurt aufgrund der Sperrung nicht anfahren. Hier müssen die Fahrgäste auf die Haltestellen Laimbach beziehungsweise Otterswang Rathaus ausweichen.

Meist gelesen in der Umgebung Pfullendorf 22-Jähriger schwer verletzt