Bürgermeisterwahl: Amtsinhaber holt nur 7,2 Prozent der Stimmen

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Illmensee hat Amtsinhaber Jürgen Lasser ein denkbar schlechtes Ergebnis erzielt: Der amtierende Bürgermeister holte lediglich 7,2 Prozent der Stimmen. Am besten schnitt der Bankkaufmann und Narrenvereinspräsident Michael Reichle ab, der auf 40,8 Prozent der Stimmen kam. Weil aber auch er die absolute Mehrheit verfehlte, wurde die Entscheidung über den neuen Illmenseer Bürgermeister vertagt. Sie fällt im zweiten Wahlgang am Sonntag, 20.