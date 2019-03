Bürgerbusverein verteilt die Aufgaben neu

Der Bürgerbusverein hat bei seiner Mitgliederversammlung die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt. Notwendig wurden die vorgezogenen Neuwahlen durch den Tod des bisherigen Vorsitzenden Hartmuth Dinter im August vergangenen Jahres. Dessen Stellvertreter Gerhard Hoffmann war zwar bereit, den Vorsitz zu übernehmen, hatte aber seine Zustimmung aus beruflichen Gründen davon abhängig gemacht, dass ihm nicht alle Aufgaben seines Vorgängers übertragen werden.

Im Vorfeld der Versammlung hatte der Vorstand, so Hoffmann in der Versammlung, deshalb entschieden, die Aufgabenverteilung neu festzulegen und den kompletten Vorstand neu wählen zu lassen. Hoffmann schlug vor, neben den traditionellen Ämtern des ersten, zweiten und dritten Vorsitzenden sowie des Kassenwarts und des Schriftführers auch zwei Beisitzer zu wählen. Gleichzeitig stellte er vor, wie die Aufgabenverteilung unabhängig von der Person in den nächsten drei Jahren erfolgen soll: Der erste Vorsitzende vertritt den Verein nach außen, der zweite Vorsitzende ist zugleich Fahrplanbeauftragter, der dritte Vorsitzende ist auch Ansprechpartner für die Fahrgäste, der Kassenwart kümmert sich zugleich um das Vereinsleben, der Schriftführer übernimmt zusätzlich die Öffentlichkeitsarbeit.

Den beiden Beisitzern werden genau festgelegte Aufgaben übertragen. Sie sind Sicherheitsbeauftragter, kümmern sich um die Personenbeförderungsscheine oder sind Ansprechpartner für die Busfahrer, den Buswart und neue Interessenten.

Erfolgreiches Jahr ohne Unfälle

Zuvor hatte Gerhard Hoffmann von einem erfolgreichen Jahr ohne Unfälle berichtet. Das neue Fahrzeug habe bereits die 100 000-Kilometer-Grenze überschritten und Monat für Monat verzeichne der Bus, der sich wachsender Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreut, deutlich über 1500 Fahrgäste. „Von 11 700 Fahrgästen im Jahr 2013 konnten wir die Fahrgastzahlen auf 21 600 im vergangenen Jahr steigern“, sagte Hoffmann.

„Bis zum zehnjährigen Jubiläum im September erwarten wir den 150 000. Fahrgast.“ Sehr dankbar äußerte sich Hoffmann, der viele Kontakte zu anderen Bürgerbusvereinen hat, gegenüber der Stadt: „Im Vergleich zu anderen Vereinen haben wir es schön, wir erhalten von der Stadt Unterstützung wie kein anderer.“ Hocherfreut gab er außerdem bekannt, dass fünf neue Fahrer das nun 31-köpfige Team verstärken: Dr. Peter Wolff, Joachim Eichkorn, Jürgen Grundmann, Siegfried Miller und Gerd Rückert.

Den Dank des Rathauses an die ehrenamtlichen Busfahrer sprach Bürgermeisterstellvertreter Hermann Billmann, der selbst regelmäßig hinter dem Steuer des Busses sitzt, aus. „Ganz Oberschwaben beneidet uns um unseren gut funktionierenden Bürgerbus“, sagte er.