Bürgerarbeit baut neues Insektenhotel

Die Bürgerarbeit des Pfullendorfer Werkstättles hat ein Insektenhotel für eine Fläche im Raum Wattenreute hergestellt. Diese dient als ökologische Ausgleichsfläche für die Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten.

Wie die Stadt Pfullendorf mitteilt, wurde unter anderem ein Acker in eine Streuobstwiese umgewandelt. Darüber hinaus werden einige Flächen nur noch extensiv und nicht mehr intensiv landwirtschaftlich genutzt. Diese werden jetzt nur noch zweimal pro Jahr gemäht und nicht mehr gedüngt. Vorher war die Mahd bis zu fünfmal pro Jahr möglich – plus Düngung. Zudem wurden Gehölzhecken geschaffen und die Gewässerböschung wurde mit der Anlage einer Hochstaudenflur abgeflacht.

Erledigt wurden die Arbeiten von der Ortsgruppe Pfullendorf im Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) unter der Anleitung von Heinz Brandt. Mit der Herstellung des Insektenhotels lieferte die Bürgerarbeit des gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts Werkstättle jetzt das letzte Detail bei der Durchführung der Ausgleichsmaßnahme. Der städtische Umweltbeauftragte Jürgen Seyfried, Sabine Gerstenmaier und Joanne Lehr von der Bürgerarbeit und die städtischen Forstwirte Harald Riemer und Erich Gaupp stellten das Insektenhotel an einem sonnigen Platz am Rande der Ausgleichsfläche auf.