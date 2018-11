Bücherlese empfiehlt neue Bücher

Knapp 40 Bücherfreunde haben sich am Samstag auf Einladung der Stadtbücherei und der Linzgau Buchhandlung über die wichtigsten Neuerscheinungen des Herbsts informiert. Kompetente Berater waren wieder die Kulturredakteurin Christel Freitag und Wolfgang Niess, leitender Redakteur beim Südwestrundfunk. Sie stellten ihre persönliche Bestenliste vor und legten ihren Zuhörern in der Stadtbücherei 18 Bücher, die ganz sicher nicht alle Einzug in die Bestsellerlisten halten, besonders ans Herz.

Dabei wählten sie, wie schon in den vergangenen Jahren, wieder die kurzweilige Form des Dialogs, verrieten allerlei über die Autoren, berichteten von historischen Hintergründen und weckten mit kleinen Inhaltsangaben die Neugier. Mucksmäuschenstill war es während der zweistündigen Veranstaltung, denn Freitag und Niess gelang es wieder einmal, das Publikum trotz der an sich eher trockenen Auflistung mit spannender und unterhaltsamer Erzählweise zu fesseln.

„Mein Lieblingsroman in diesem Herbst“, sagte Wolfgang Niess über das Buch „Alle, außer mir“ von Francesca Melandri. Die italienische Autorin greift in ihrem gesellschaftspolitischen Roman die Zeit des Kolonialismus auf – mit ganz persönlichen Folgen für die Protagonisten Ilaria, die sich in Afrika auf die Spuren ihres Vaters begibt. „Erfrischend und zum Schmunzeln“, fand er die Biografie eines pubertierenden Schülers: „Wie ich fälschte, log und Gutes tat“ von Thomas Klupp – während die Autobiografie „Spiegeljahre“, in der Felix Huby seine Zeit in den 1970ger-Jahren als Journalist in Stuttgart schildert, ein spannender Ausflug in die deutsche Vergangenheit ist.

Rückkehr eines jungen Mannes in sein aussterbendes Heimatdorf

„Ein Lesevergnügen mit viel Ironie“, sagt Christel Freitag, der Roman „Junger Mann“ von Wolf Haas. Für sie ist außerdem der neue Roman von Dörte Hansen „Mittagsstunde“ über die Rückkehr eines jungen Mannes in sein aussterbendes nordfriesisches Heimatdorf „eines der Lieblingsbücher in diesem Herbst“. „Lesen Sie selbst, es lohnt sich wirklich“, sagte Freitag außerdem über den neuen Roman von Isabel Allende „Ein unvergänglicher Sommer“, in dem sie „sehr spannend“ die Flüchtlinge aus den Ländern Südamerikas in die Vereinigten Staaten thematisiert.

„Eine Geschichte, die unter die Haut geht“, ist der Roman „Grenzgänger“ von Mechtild Borrmann, der die Praktiken in den Kinderheimen der 1950er-Jahre aufgreift, und der Roman „Die Gesichter“ des Amerikaners Tom Rachman greift eine Vater-Sohn-Beziehung in der exzentrischen Welt der Kunst auf.

Auch einige Sachbücher stellten die beiden vor. Darunter das Buch „Faschismus“, in dem Madeleine Albright, die ehemalige Außenministerin der USA, eindringlich vor neuen Formen anti-demokratischer und zerstörerischer Kräfte warnt, oder das Buch „Schmetterlinge“, in dem der Wissenschaftler Josef Reichholf die Gefahren für diese Tiere aufzeigt.

Auch „Fräulein Nettes kurzer Sommer“, ein historischer Roman von Karen Duve über die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und die Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts, der Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“ von Olivier Guez über den in Südamerika abgetauchten „Todesengel von Auschwitz“ oder das Buch „Armageddon im Orient – Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt“, in dem der Islamwissenschaftler Michael Lüders die Gefahren im Nahen Osten aufzeigt, gehören zu den Sachbüchern, die Christel Freitag und Wolfgang Niess für lesens- und empfehlenswert halten.