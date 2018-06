Bücherei zeigt Kunstwerke von Gymnasiasten

Unter dem Titel „Der harte Kern der Schönheit“ zeigen 14 Abiturienten der Gymnasien aus Pfullendorf und Wilhelmsdorf ihre Werke in der Pfullendorfer Stadtbücherei. Am Samstag, 30. Juni, wird die Ausstellung um 12 Uhr mit einer sommerlichen Vernissage mit Getränken und Musik eröffnet.

Die Schüler hatten sich in ihrem Neigungsfach Bildende Kunst schwerpunktmäßig mit Fragen zur Darstellung der eigenen Person im Bild befasst. Unter Anleitung ihres Kunstlehrers Björn Gebhard erprobten und vertieften sie die eigenen Fertigkeiten in verschiedenen künstlerischen Techniken. In den zwei Jahren des Unterrichts und begleitend dazu ist so ein Konvolut an sehenswerten Zeichnungen und Gemälden rund um das Thema Porträt entstanden. Die Bilder sind bis zum 24. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.