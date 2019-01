Autos stoßen im Kreisverkehr zusammen

Sachschaden in Höhe von mehr als 8000 Euro ist bei einem Unfall am Dienstag im Kreisverkehr zwischen der Franz-Xaver-Heilig-Straße und der Bahnhofstraße in Pfullendorf entstanden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 58-jähriger Opelfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Richtung Konrad-Heilig-Straße unterwegs. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er eine bereits im Kreisverkehr befindliche 33-jährige Renaultfahrerin. Obwohl sie versuchte, nach links auszuweichen, stießen die beiden Autos zusammen.