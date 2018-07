Unbekannte Täter haben am Wochenende den hinteren linken Reifen an einem Auto zerstochen, das am Melanchthonweg in Pfullendorf abgestellt war.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, auf dem Parkplatz beim Bonhoefferhaus. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.