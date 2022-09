Autor Peter Stamm liest aus seinem neuen Roman

Mit Peter Stamm ist in der Stadtbücherei Pfullendorf einer der renommiertesten zeitgenössischen Schweizer Autoren zu Gast in Pfullendorf. Am Donnerstag, 6. Oktober, wird er um 19 Uhr seinen jüngsten Roman „Das Archiv der Gefühle“ in der Steinscheuer präsentieren. Die Lesung ist eingebettet in das Veranstaltungsprogramm des Kulturforums Sigmaringen, das sich in diesem Jahr mit dem Kulturschwerpunkt Archive und Bibliotheken befasst.

Peter Stamm gelang der Durchbruch als deutschsprachiger Schriftsteller mit seinem Debutroman „Agnes“, das als Lektüre für das Deutsch-Abitur in Baden-Württemberg genutzt wird. Mit weiteren Romanen, Hörspielen und Erzählungen etablierte er sich als Erfolgsautor in der Literaturszene. In dem Roman „Das Archiv der Gefühle“ erzählt Stamm von der Liebe und den verpassten Chancen im Leben. Die Hauptfigur, ein 55-jähriger Archivar, bilanziert sein geordnetes wie einsames Leben und erinnert sich wehmütig an seine Jugendliebe. Es ist eine wunderschön-melancholische Geschichte über verpasste Momente in der für Stamm typischen distanzierten Erzählweise und im einfachen, schnörkellosen Stil. Kartenreservierungen nimmt die Stadtbücherei unter Telefon 07552/251200 entgegen.