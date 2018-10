Autofahrt über den Sportplatz: Stadt erstattet Anzeige

Seit Jahren hoffen die Pfullendorfer Fußballvereine auf einen neuen Kunstrasenplatz. Nach einigem Hin und Her wird dieser jetzt gebaut – und prompt fährt ein Unbekannter mit seinem Auto absichtlich über den Platz und beschädigt dabei eine spezielle Tragschicht. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro, die Stadt hat Anzeige erstattet. Doch vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto auf den Fußballplatz und brachte es dort offenbar gezielt zum Rutschen. „Dabei ist eine elastische Tragschicht beschädigt worden“, sagt Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter. „Durch das Rutschen des Fahrzeugs sind Wellen entstanden, die wir jetzt ausgleichen müssen.“ Teile der Tragschicht müssten zudem großflächig ausgeschnitten und erneuert werden.

Auch der alte Kunstrasenbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Das ist zwar nicht ganz so tragisch, weil dieser inzwischen wie geplant ohnehin entfernt wurde“, sagt der Stadtbaumeister. „Aber die Kunstrasenschicht abzutragen, ist durch die jetzt entstandenen Schäden aufwändiger gewesen.“ Verständnis hat Jörg-Steffen Peter für die nächtliche Fahrt auf den Sportplatz nicht. „Aber zum Glück ist es jetzt passiert und nicht später auf dem neuen Platz – das wäre fatal gewesen.“

Nichtsdestotrotz zieht die Stadt Konsequenzen aus dem Vorfall. So hat sie beispielsweise Anzeige bei der Polizei erstattet. „Bislang sind bei uns allerdings keine Hinweise eingegangen“, sagte Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz der „Schwäbischen Zeitung“ am Freitagnachmittag.

Abgesehen vom Warten auf mögliche Hinweise will die Stadt die Baustelle bei der Geberit-Arena besser absichern. „Mögliche Zufahrten auf den Platz haben wir bereits durch einen Bauzaun abgesperrt“, sagt Jörg-Steffen Peter. Zudem spiele die Stadt mit dem Gedanken, einen Bauzaun um den gesamten Platz zu errichten. Denn dieser soll zwar ohnehin mit einer Zaunanlage geschützt werden, doch deren Lieferung verzögert sich. „Wir haben sie rechtzeitig bestellt, rechnen aber erst mit einer Lieferung Anfang 2019“, sagt Peter.

Ähnlicher Vorfall in Herdwangen

In Pfullendorfs Nachbargemeinde Herdwangen-Schönach hatten Schäden durch Reifenspuren auf dem Fußballplatz bereits vor ziemlich genau einem Jahr für Ärger gesorgt: Ein Unbekannter drehte in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober eine Runde über den Sportplatz an der Lindenstraße in Herdwangen und richtete damit Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Bis heute liegen der Polizei keine Hinweise auf den Verursacher vor.

In Pfullendorf hatten die Bauarbeiten für den neuen Kunstrasenplatz vor etwa drei Wochen begonnen. Zunächst wurde eine Aufwärmfläche neben dem eigentlichen Spielfeld fertiggestellt. Dann entfernten die Mitarbeiter der Firma Polytan aus Burgheim die abgenutzte Kunstrasenschicht. „Der eigentliche Belag und rund 60 Tonnen Sand werden fachgerecht entsorgt“, sagt Jörg-Steffen Peter. In den kommenden zwei Wochen werde die neue Kunstrasenschicht verlegt. Außerdem werden neue Tore aufgebaut und die nötigen Linien markiert.

„In 14 Tagen ist der Platz wieder grün“, sagt Jörg-Steffen Peter. Wann er tatsächlich wieder bespielt werden könne, hänge allerdings stark vom Wetter ab. „Ich gehe aber davon aus, dass das noch in diesem Jahr möglich sein wird.“