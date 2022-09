Autofahrerin bemerkt Auffahrunfall nicht

Dass sie dem Dacia einer vorausfahrenden 62-Jährigen aufgefahren ist, hat eine 25-jährige Renault-Fahrerin am Donnerstag kurz nach 9 Uhr offenbar nicht weiter beeindruckt.

Die 62-Jährige wollte laut Polizeibericht in der Linzgaustraße in Denkingen nach links auf einen Parkplatz einbiegen und hatte hierzu ihre Geschwindigkeit verringert. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr die nachfolgende 25-Jährige mit ihrem Renault auf den Dacia auf. An diesem entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.

Im Anschluss setzte die 25-Jährige ihre Fahrt in Richtung Pfullendorf fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des Kennzeichens konnten Polizeibeamte die Unfallverursacherin ermitteln. Ihr drohen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahrerflucht.