Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in der Hans-Thoma-Straße ein Taxi übersehen, das am Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Pkw des Unfallverursachers die Airbags und der eingebaute Fußgängerschutz im Bereich der Motorhaube aus, heißt es im Polizeibericht. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf rund 10.000 Euro beziffert.