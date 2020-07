Autofahrer übersieht 31-jährige Spaziergängerin

Ein älterer Autofahrer hat laut Meldung der Polizei am Sonntag eine Personengruppe mit Hund übersehen. Er verletzte dabei eine 31-jährige Fußgängerin und ihren vierbeinigen Begleiter leicht. Der 78-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 8242 von Wald kommend in Richtung Reischach unterwegs. Infolge wechselnder Lichtverhältnisse übersah er seinen Angaben zufolge in einer Linkskurve die fünfköpfige Familie, welche ihm auf der linken Fahrbahnseite entgegenkam. Er streifte die Frau sowie den Hund. Die Fußgängerin verletzte sich leicht und kam zur medizinische Versorgung ins Krankenhaus nach Sigmaringen. Der Hund erlitt eine Verletzung am linken Hinterlauf und musste am Folgetag operiert werden. Nach derzeitigen Kenntnisstand entstand am Auto kein Sachschaden.