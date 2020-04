Autofahrer hat gesundheitliche Probleme

Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme eines 83 Jahre alten Autofahrers ist es in der Otterswanger Straße in Pfullendorf am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr über ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Der Fahrer setzte nach dem Verkehrsunfall seine Fahrt streckenweise auf der Gegenfahrbahn fort. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde der Autofahrer von anderen Verkehrsteilnehmern in der Straße Theuerbach angesprochen. In der Überlinger Straße wurde er von der Polizei schließlich gestoppt und der Rettungsdienst wurde verständigt. Der Kraftfahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.