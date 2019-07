Autofahrer gerät betrunken in Polizeikontrolle

Der Besatzung eines Streifenwagens ist in Pfullendorf laut Polizeimeldung am Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer aufgefallen, der zunächst die Franz-Xaver-Heilig-Straße in Richtung Kreisverkehr/Überlinger Straße fuhr. Die Beamten kontrollierten ihn auf dem Pfullendorfer Edeka-Parkplatz. Der Audi-Fahrer war alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Im nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem nahmen die Beamten dem 24-Jährigen seinen Führerschein ab.