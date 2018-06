Autofahrer erliegt schweren Verletzungen

Der 22-jährige Autofahrer, der am Montagnachmittag kurz vor dem Pfullendorfer Ortsteil frontal gegen einen Baum geprallt war, ist noch am Abend seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, wurde der Mann beim Aufprall so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb.

Der 22-Jährige war am Montag gegen 16.45 Uhr mit seinem Renault Megane auf der Weithartstraße (Landesstraße 268) von Mengen kommend in Richtung Mottschieß unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Waldstück von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. An diesem waren noch in gut dreieinhalb Metern Höhe Spuren des Unfalls zu sehen. Das Auto war mit Friedrichshafener Kennzeichen unterwegs, der Unfall höchstwahrscheinlich selbst verschuldet. Unfallzeugen gibt es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro. Die Landesstraße 268 war für die Dauer der Unfallaufnahme im entsprechenden Abschnitt bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

