Auto zeigt Fehlermeldung im Cockpit an und fängt dann Feuer

In Illmensee hat am Sonntagabend ein Auto gebrannt, das teilt die Polizei mit. Gegen 20 Uhr fing in der Birkenstraße ein Opel Adam Feuer. Der Wagen zeigte während der Fahrt zunächst eine Fehlermeldung im Cockpit an, worauf der Motor anfing zu stottern und kurze Zeit später ausging. Da Startversuche scheiterten, wurde das Auto von den beiden Insassen in die nächstgelegene Haltebucht gerollt. Als aus dem Motorraum Rauch aufstieg und das Fahrzeug wenige Minuten später im Vollbrand stand, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer, mit zwölf Mann angerückt, löschten die Flammen. Alle Insassen sowie ein ebenfalls im Auto befindlicher Hund blieben unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro.

