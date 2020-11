Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Neben der Landesstraße zwischen Denkingen und Ruschweiler hat sich am Dienstag gegen 22 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Auto überschlagen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau wollte eigenen Angaben zufolge einem Tier am Fahrbahnrand ausweichen. Sie kam deshalb zunächst erst nach rechts von der Straße ab, übersteuerte dann in die Gegenrichtung und geriet in der Folge ins Schleudern. Der nicht mehr kontrollierbare BMW Mini kam links von der Straße ab und überschlug sich, wobei die 47-jährige Fahrerin sowie ihr 19 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieben. Am Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.