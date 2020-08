Auto landet nach Überholmanöver im Acker

Nach einem Überholvorgang auf der L 202 bei Denkingen ist laut Polizeimeldung ein Autofahrer am Dienstag auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Acker gelandet. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 21-Jährige von seinen Mitfahrern abgelenkt, weshalb er nach seinem Überholvorgang zu spät sah, dass ein vor ihm fahrender Lastwagen einer Straßenbaustelle ausweicht. Der junge Mann zog reflexartig nach links, fuhr in den Straßengraben und streifte einen Leitpfosten. Der Sprinter kam schließlich im Acker zum Stehen. Der Sachschaden am Pfosten betrug laut Straßenmeisterei rund 100 Euro.