Zu einem brennenden Fahrzeug wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in die Straße Hesselbühl gerufen. Die Feuerwehr konnte den VW rasch löschen. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt im Motorraum, da die Fahrerin kurz vor Ausbruch des Feuers während der Fahrt Brandgeruch wahrnahm und den Wagen geistesgegenwärtig auf einem Parkplatz abstellte, so die Polizei. Personen wurden beim Fahrzeugbrand nicht verletzt.