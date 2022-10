Die 46-jährige Lenkerin eines Peugeot bemerkte kurz vor dem Kreisverkehr Sylvenstal, dass ihr Pkw in Brand geraten war.

Die Frau stellte den Pkw am Fahrbahnrand ab und dieser brannte vollständig aus, noch bevor die Feuerwehr Pfullendorf eintraf und ihn ablöschte. Den Ermittlungen zufolge ist wohl ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. An dem Peugeot entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.