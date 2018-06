Ausweichmanöver richtet 1700 Euro Schaden an

Schaden in Höhe von rund 1700 Euro sind die Folge eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagabend in Pfullendorf ereignet hat.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bog eine 18-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr von der Alten Postgasse auf die Hauptstraße ab. Als ihr an einer engen Stelle ordnungsgemäß ein Bus entgegenkam, erschrak sie sich, lenkte ihr Auto über den erhöhten Bordstein und überfuhr drei Absperrpfosten. Einer der Pfosten verkeilte sich so, dass das Auto nicht mehr bewegt werden konnte. Erst nachdem die Feuerwehr den Pfosten entfernt hatte, konnte die 18-Jährige weiterfahren.