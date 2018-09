Ausstellung zeigt Vielfalt der Farben

Ein Malkurs in der Kunsthalle Kleinschönach, den Irmgard Lautenschlager als Weihnachtsgeschenk erhielt, hat die Seniorin einst zur Malerei gebracht. Jetzt zeigt sie ihre Bilder im schönen zweiflügeligen Treppenhaus des Walder Rathauses. Abstrakte und gegenständliche Bilder in kräftigen Farben, die so viel Vitalität ausstrahlen, wie die Künstlerin selbst. Am Freitag ist die Ausstellung mit einer Vernissage und vielen Gästen eröffnet worden. Sie sei überall gut aufgenommen worden, im Seniorenzentrum St. Bernhard, wo sie vor fünf Jahren eine Wohnung im betreuten Wohnen bezogen hat, bei den Turnerfrauen und in der ganzen Gemeinde, begründete Irmgard Lautenschlager die Bereitschaft, ihre Bilder öffentlich auszustellen. Dafür wolle sie etwas zurückgeben. Bürgermeister Werner Müller ging in seiner Laudatio auf die „spannende Unterschiedlichkeit“ der Bilder ein. Deshalb habe er die Ausstellung „Farbe und Stil“ genannt. Er verwies auf die Intensität der Farbtöne und am Beispiel der Farbe Blau auf die unterschiedlichen Schattierungen.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von einem Klarinettentrio mit Corinna Krall, Amelie Ritter und Isabell Schilling. Anschließend konnten die Besucher mit der Künstlerin ins Gespräch kommen und sich mit frischen Dinnele stärken. Die Ausstellung kann bis Freitag, 5. Oktober, während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.