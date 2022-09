Außenspiegel beschädigt und davon gefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch nach Mitteilung der Polizei mutmaßlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fords in der Straße Langäcker in Pfullendorf. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr unerlaubt weiter, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Pfullendorf unter Telefon 07552 / 20160 erbeten.