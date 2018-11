Ausgefeilte Technik und liebevolle Details

Etwa 900 erwachsene Besucher und annähernd gleich viele Kinder aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern haben am Wochenende die Modelleisenbahnausstellung der Pfullendorfer Modellbahner (MEC) besucht. Nicht nur die gezeigten Modellbahnen zogen die Blicke auf sich, sondern auch einige detailgetreue ländliche Diaramen der Familie Finsterwalder aus Bad Tölz sowie die Feinarbeit von Barbara Finsterwalder, die während der Ausstellung zeigte, wie viele klitzekleine Teilchen aus unterschiedlichsten Materialien notwendig sind, um ein maßstabgerechtes Miniaturgebäude zu fertigen.

Die etwa 20 aktiven Mitglieder des Pfullendorfer Clubs zeigten allein schon vier Modelleisenbahnanlagen, darunter auch die zusammenklappbare Anlage des Juniorteams, das erstmals an der Ausstellung teilnahm. Außerdem waren die Modellbahnfreunde aus Schwendi und aus Ehingen mit ihren großen Anlagen sowie die Familien Höge und Klingele mit ihren privaten Anlagen dabei und die Familie Hiller präsentierte eine Anlage, die vom Material bis zur Optik komplett britisch war.

Wie vor 100 Jahren

Sehr viel Aufmerksamkeit bei den eingefleischten Modelleisenbahnern und Sammlern erregte die Märklin Oldie-Anlage des Modelleisenbahn-Clubs, auf der Miniaturzüge, wie sie vor 100 Jahren auf europäischen Gleisen unterwegs waren, auf Schienen mit Mittelleiter fuhren. Eine Antriebstechnik, die der renommierte Modelleisenbahn-Hersteller in Göppingen bereits seit 1956 nicht mehr verwendet, wie MEC-Vorsitzender Gottlieb Knoll im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtete. Die 25 Meter lange Hauptanlage des Vereins, die in Modulen konstruiert und damit völlig flexibel und unterschiedlich aufbaubar ist, wartete wieder mit einigen Neuerungen auf. So wurde im vergangenen Jahr ein Funktionsmodul mit unterirdischer, aber durch ein Kunststofffenster einsehbarer S-Bahn-Station gebaut und verschiedene Landschaften erhielten ein neues Gesicht. „Wir wollen unsere schon sehr große Anlage nicht mehr erweitern, sondern arbeiten an der Gestaltung“, sagte Knoll. „Die bestehenden Module erhalten immer wieder ein anderes Gesicht.“

Für die Technikfreaks unter den Besuchern war auch das ständig dicht umlagerte Wendemodul der Ehinger Modelleisenbahner eine Attraktion.

Am Ende der zweitägigen Ausstellung war Knoll zwar, wie auch seine Vereinskameraden und deren ebenfalls intensiv eingebundenen Familienangehörigen, ziemlich erschöpft, aber rundum zufrieden. „Die Rückmeldungen waren durchweg sehr gut“, berichtete er aus vielen Gesprächen mit Besuchern. Besonders freute ihn, dass sechs Jugendliche und ein Erwachsener bei der Ausstellung spontanes Interesse an einer aktiven Mitgliedschaft im Verein zeigten. „Unsere Jugendabteilung wächst weiter, das zeigt, dass das Interesse an Modelleisenbahnen weiterhin besteht“, so Knoll. Sechs Jugendliche treffen sich derzeit regelmäßig im Juniorteam des Vereins, vier weitere gehören zur Gruppe der schon etwas älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen.