Ausflugstipps mit der Räuberbahn

Die Räuberbahn Aulendorf - Pfullendorf ermöglicht Familien-Freizeiterlebnisse mit viel Aktivitäten und Abwechslung im schönen Oberschwaben. Denn die Räuberbahn bringt Interessierte von Pfullendorf, Ostrach und Hoßkirch bequem zu vielen Ausflugszielen am Bodensee, im Allgäu oder auch weiter weg. Die Räuberbahn fährt an Sonntagen und Feiertagen zwischen Aulendorf und Pfullendorf mit Stopps in Altshausen, Hoßkirch-Königseggsee, Ostrach und in Burgweiler. Pünktlich zu den Pfingstferien gibt es jede Menge Bahn-Ausflugstipps für Groß und Klein, für jedes Wetter und für jeden Geschmack. Mit den günstigen Tickets schonen Sie auch den Geldbeutel: so gilt auch auf der Räuberbahn das 9-Euro-Ticket.

Bei einem Ausflug mit der Räuberbahn kann man beispielsweise Schloss und See des oberschwäbischen Aulendorfs erkunden oder einfach in der weniger überfüllten Natur baden, Rad fahren oder wandern gehen. Eine besondere Veranstaltung für die ganze Familie wird es am Sonntag, 12. Juni, in Pfullendorf geben. Gemeinsam mit Eseln als Wanderführer geht es auf Tour nach Tautenbronn und zurück. Kinder dürfen aufsitzen und reiten, Eltern und Erwachsene dürfen die Langohren führen. Am Ziel gibt es eine ausgiebige Rast für die Zwei- und Vierbeiner. Der Preis für Familien beträgt 30 Euro, für Einzelpersonen 12 Euro.

Start und Treffpunkt ist die Bahnhaltestelle Pfullendorf, direkt nach der Räuberbahn. Da die Anzahl beschränkt ist, wäre eine frühzeitige Anmeldung bei der Tourist-Info Pfullendorf wichtig – telefonisch unter 07552 / 25 11 31 oder per Mail an tourist-information@stadt-pfullendorf.de