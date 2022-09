Ausbildungsbörse startet wieder

Nach 2 Jahren Zwangspause findet die 19. WIP Ausbildungsbörse wieder statt. Am Donnerstag, 13. Oktober wird Bürgermeister Thomas Kugler sie um 8 Uhr eröffnen. Anschließend kann sie bis 13 Uhr in der Stadthalle am Jakobsweg besucht werden.

Die Vorbereitungen für die Ausbildungsbörse laufen auf Hochtouren, so dass sich nach 2 Jahren „Zwangspause“ endlich wieder Schüler mit den Ausbildungsbetrieben treffen können, so der Organisator. Zur Vorbereitung auf die Gespräche mit den Ausstellern bekommt jeder Schüler bereits einige Tage vor der Ausbildungsbörse einen Spickzettel, der eingesetzt werden soll. Auf diesem Spickzettel stehen Fragen, mit denen der Gesprächseinstieg erleichtert wird. Die Messezeitung, die wieder in einer Auflage von 7000 Stück erscheint, wird Anfang Oktober an alle Haushalte von Pfullendorf verteilt.