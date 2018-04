Auktion soll Ergebnis der Premiere übertreffen

Die Auktion beginnt am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr im Gebäude am alten Spital 3/1 (neben dem Restaurant Deutscher Kaiser) am Marktplatz in Pfullendorf. Bereits für Montag, 14. Mai, ist eine Vorbesichtigung mit Vernissage angesetzt. Diese beginnt um 19 Uhr. Die Vorbesichtigung ist anschließend auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 18 bis 20 Uhr, möglich. Kunstspenden können bis Montag, 30. April, im Büro der Kinder- und Jugendkunstschule über dem Café Moccafloor, Hauptstraße 24 in Pfullendorf, abgegeben werden. Wer ein Kunstwerk abzugeben hat, wird gebeten, sich vorab mit Schulleiter Till Schilling in Verbindung zu setzen. Dieser ist unter der Telefonnummer 01578/767 31 54 und per E-Mail erreichbar: info@kunstschulepfullendorf.de.