Aufgemotzter Roller beschlagnahmt

Mit einem aufgemotzten Roller ist ein 31-jähriger am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Mengener Straße in Pfullendorf von einer Streife der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen kontrolliert worden. Wie die Polizei berichtet, wurden an dem Zweirad diverse unerlaubte Veränderungen vorgenommen, durch die das Fahrzeug führerscheinpflichtig wurde. Weil der Mann lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, muss er mit einer Anzeige rechnen. Um eine genaue Geschwindigkeitsmessung durchführen zu können, wurde der Roller von den Beamten beschlagnahmt.