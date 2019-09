Auffahrunfall: 4500 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Otterswanger Straße in Fahrtrichtung Pfullendorf ereignet. Die 72-jährige Lenkerin eines Renault verlangsamte ihre Fahrt, da sie nach rechts abbiegen wollte. Ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer konnte aus Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Renault auf. Durch den Aufprall entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Das teilt die Polizei mit