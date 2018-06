Auf Parkplätzen gilt nicht immer rechts vor links

Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert: Auf dem Parkplatz des Seepark-Centers in Pfullendorf sind am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen – an einem „blöden Eck“, wie einer der beiden Unfallbeteiligten sagt. Ein 40-jähriger Skoda-Fahrer wollte gerade bei der kleinen Verkehrsinsel auf Höhe des Zoll-Hauses nach links abbiegen, um den Parkplatz zu verlassen, übersah dabei allerdings einen von rechts kommenden BMW.

„Es war etwas Stau und der Skoda kam einfach raus“, sagt der 30-jährige BMW-Fahrer. Er habe noch ausweichen wollen, doch es gab nicht genügend Platz. Parkende Autos hätten im Weg gestanden. Für seinen 39-jährigen Beifahrer scheint die Schuldfrage schnell geklärt zu sein: „Der andere hätte warten müssen“, sagt er. „Es gilt ja rechts vor links.“

Doch das sei so nicht richtig, erklärt der Polizeibeamte vor Ort. „Viele denken, dass rechts vor links gilt – und meinen, sie hätten hier Vorfahrt. Aber eigentlich gilt gegenseitige Rücksichtnahme“, sagt er. Das sei grundsätzlich auf jedem Parkplatz so, wenn es sich dabei um ein Privatgrundstück handelt. Deshalb sei das „blöde Eck“ vielmehr „ein gefährliches Eck, an dem immer wieder die gleichen Unfälle passieren“.

Jeder müsse sich im Straßenverkehr so verhalten, dass er keinen anderen Verkehrsteilnehmer schädigt – eigentlich selbstverständlich, sagt der Polizist. Verständigung, zurückhaltendes Fahren und Bremsbereitschaft seien dabei besonders wichtig. Zwar gelte auf Parkplätzen auch die Straßenverkehrsordnung (StVO), das bedeute allerdings nicht gleich, dass auch rechts vor links gelte. „Das gilt nur bei öffentlich gekennzeichneten Straßen, die als solche auch klassifiziert sind“, sagt der Polizist.

Mangel an Aufmerksamkeit

Die Schuld am Unfall tragen nach ersten Erkenntnissen der Polizei somit beide Beteiligten. Zeugen hätten ausgesagt, dass beide nicht ganz aufmerksam gewesen seien. Wären sie es gewesen, hätte der Unfall verhindert werden können. „Aber das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen“, sagt der Polizeibeamte.

Ralph Kirchmaier, Investor des Seepark-Centers, sagt, er wisse nichts vom einem „gefährlichen Eck“ auf dem Parkplatz. Von der Polizei habe sich bislang niemand bei ihm gemeldet und das Problem geschildert. Vor der Eröffnung des Einkaufscenters habe es eine Begehung zusammen mit Vertretern von Polizei und Stadtverwaltung gegeben. Dabei sei nichts beanstandet worden. Er werde den Unfall am Donnerstagmorgen jedoch mit der Polizei diskutieren. „Vielleicht lassen wir eine Haltelinie anbringen“, sagt Kirchmaier.