Auf dem Pfullendorfer Kiez geht es heiß her

Traditionell hat die Narrenzunft Stegstrecker am Fasnetsamstag zum Zunftball eingeladen. Das närrische Publikum in der voll besetzten Stadthalle amüsierte sich wieder einmal bestens. Für Moralsensibelchen war das Programm, das auch in diesem Jahr die verschiedenen Gruppen der Zunft gestalteten, allerdings weniger geeignet. Denn entsprechend dem Motto „Auf der Reeperbahn“ tummelte sich auf der Bühne ein schillerndes Völkchen aus Leichtmatrosen, zwielichtigen Gestalten, Beamten der Davidwache und jeder Menge leichter und leicht bekleideter Mädchen.

Narrenbolizei Walter Roßknecht, der Jahr für Jahr mit spitzer Zunge durch den Abend geführt hatte, durfte auf eigenen Wunsch in diesem Jahr bei den Gästen sitzen bleiben. Schließlich war es sein letzter Zunftball als Bolizei. Er kehrt nach 25 Jahren in der grünen Uniform in die Reihen der Schneller zurück. Ein Abschied, der an diesem Abend allenthalben sehr bedauert wurde. Für ihn gab es nicht nur Geschenke, sondern auch minutenlangen Applaus, stehende Ovationen und den Narrenmarsch, intoniert von der Narrenschar. „Vor dem Moment han i Schiss g’het“, dankte Roßknecht sichtlich gerührt „für die Loyalität und vor allem für den Respekt, den ihr mir entgegengebracht habt“. Und: „Ich ziehe ein letztes Mal vor Euch und vor der ganzen Zunft meine Mütze.“

Los ging es mit der Stadtmusik, die mit dem Narrenmarsch und einem Samba auf einen unterhaltsamen Abend einstimmte. Zunftmeister Andreas Narr, der als Dragqueen durch den Saal stöckelte, versprach ein schillerndes Milieu im Stadthallen-Etablissement und frivole Pointen. Zunächst freute er sich aber über die Anwesenheit von Sandra Kempf, einer gebürtigen Meßkircherin, die in Pfullendorf lebt. „Jetzt haben die Katzen eine Narrenmutter aus Pfullendorf“, frotzelte er in Richtung der Nachbarstadt und ließ für den hohen Gast postwendend einen Thron aufstellen.

Die Nidler zeigten, wie es dem Narrenrat in der Rotlichtkneipe „Zur flotten Nudel“ ergeht, und beendeten ihren Auftritt mit einem Tanz. Die Schneller unternahmen einen Bummel auf der Reeperbahn und präsentierten mit Gesangssolisten, was dort die ganze Nacht durch passiert. Die Hänsele wollten als „Schleckstrecker“ Reeperbahnflair in „Kuglers Kiez“ bringen und starteten einen Wettbewerb zwischen den leichten Mädchen der Stangenbar und „Ivans Nutten“. Die Bewertung lag beim Publikum, dem dafür eigens erotisch ausgeformte Trillerpfeifen zur Verfügung gestellt wurden. Die Hexen eröffneten das Etablissement „Zur liebenden Post“, um die nach dem großen Narrentreffen leere Stegstreckerkasse wieder zu füllen, mussten aber dann einsehen, dass mit den Mädchen im Häs der verschiedenen Gruppen nicht viel Geld zu machen ist. Das dreistündige Programm endete schließlich mit den Schaalweibern, die eine rasante Tanzshow für die heimgekehrten Matrosen zeigten.

Zwischen den Programmpunkten und bis früh in den Morgen amüsierte sich das Publikum bei Schunkel- und Tanzrunden mit der Band Longlines. Eröffnet wurde der Tanz mit einem ganz besonderen Ereignis: Martin und Ulrike Klaiber hatten am Vormittag geheiratet und tanzten ihren Brautwalzer kurzerhand im Narrenhäs auf dem Zunftball.