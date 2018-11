Mit einer kleinen Feierstunde hat die Kinder- und Jugendkunstschule am Samstag die neuen Räume im ehemaligen Drogeriemarkt am Marktplatz eingeweiht. Die zahlreichen großen und kleinen Besucher staunten über das breit gefächerte Angebot der Kunstschule, die seit einiger Zeit unter der Leitung von Till Schilling steht. Dort wird nicht nur in verschiedenen Kursen gemalt oder im Rahmen eines Seifenkistenprojekts gebastelt, sondern dank der großzügigen Fläche auch getanzt. Besonders begeistert waren die Kinder von der neuen Malwand, an der sie sich nach Herzenslust mit Pinsel und Farbe austoben konnten.