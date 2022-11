Armin Heim beleuchtet Pfullendorfs Vergangenheit

Die Stadt Pfullendorf und das Kreisarchiv Sigmaringen setzen die Vortragsreihe zum 800. Jubiläum der „Stadterhebung“ Pfullendorfs am Mittwoch, 9. November, 19.30 Uhr, im historischen Ratssaal des Rathauses von Pfullendorf mit einem Beitrag des Meßkircher Kulturwissenschaftlers Armin Heim zur Bau- und Kunstgeschichte der Stadt fort. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten im historischen Ratssaal wird um Anmeldung der Teilnahme unter Telefon 07552/25-1001 oder E-Mail an info@stadt-pfullendorf.de gebeten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die ehemals freie Reichsstadt Pfullendorf zählt zu den kunstgeschichtlich bedeutenden Städten Oberschwabens. Weit über hundert Künstler und Kunsthandwerker haben für diese Stadt Werke geschaffen oder von Pfullendorf aus ihre Wirksamkeit entfaltet. Der Vortrag beleuchtet einige Aspekte dieser reichen Vergangenheit, die von überlokaler Bedeutung sind. Angefangen vom Salemer Klosterbaumeister Hans von Savojen, der 1480 die Stadtpfarrkirche St. Jakobus im spätgotischen Stil erneuerte, über den spätgotischen Hochaltar, an dem der Ulmer Martin Schaffner beteiligt war, bis hin zum sogenannten „Pfullendorfer Altar“, einem Hauptwerk des Ulmers Bartholomäus Zeitblom – die Reichsstadt war bereits an der Wende zum 16. Jahrhunderts mit ambitionierten Aufträgen an führende Künstler der Zeit hervorgetreten. Altarbilder des dritten großen Ulmer Malers jener Zeit, Jörg Stocker, befinden sich in der Spitalkapelle. Pfullendorf gehörte zu den wenigen schwäbischen Reichsstädten, die während der Reformationszeit altgläubig blieben. So fand die Kulturblüte im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert unter den Vorzeichen von Renaissance und vor allem Barock ihre Fortsetzung, wofür Künstlernamen wie Martin Zürn oder Felizian Hegenauer stehen. Noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben der Sigmaringer Maler Meinrad von Au und der Vorarlberger Stukkator Johann Jakob Schwarzmann gemeinsam in der Neugestaltung des Chorraums von St. Jakobus ein bedeutendes Werk des oberschwäbischen Rokoko geschaffen.