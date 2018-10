Architekturbüro Löffler leistet Vorplanung für neues Pflegeheim

Damit in Pfullendorf ein neues Pflegeheim entstehen kann, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die entsprechende Vorplanung einstimmig an das Architekturbüro Löffler aus Sigmaringen vergeben.

Dessen Mitarbeiter sollen zum Beispiel ausloten, wo der Neubau möglich ist, wie groß er sein muss, wie er sich ins Gelände einfügt und was er beinhalten muss. „Außerdem soll sich durch diese Arbeiten eine erste Kostenschätzung ergeben“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler, der zurzeit von Baukosten zwischen achteinhalb und zehneinhalb Millionen Euro ausgeht. Nötig wird der Neubau vor allem deshalb, weil das bestehende Pflegeheim den nicht den Ansprüchen der neuen Landesheimbauverordnung genügt. Ein Umbau bietet sich wegen der Struktur des bestehenden Gebäudes, aber auch aus Kostengründen nicht an. Den Beginn des Neubaus peilt die Stadt zurzeit für 2020 oder 2021 an.