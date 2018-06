Arbeitskreis spendet 3500 Euro an soziale Projekte

Der Ökumenische Arbeitskreis Dritte Welt, der in erster Linie den Weltladen in Pfullendorf betreibt, spendet 3500 Euro an soziale Projekte in Burkina Faso und Indien sowie auf den Philippinen. Wichtiger als dieses finanzielle Engagement sei dem Verein allerdings der Verkauf fair gehandelter waren, sagte Melanie Zoller bei der Hauptversammlung des Vereins. Dabei wurde Zoller ebenso wie Gundela Billmann als Vorsitzende bestätigt. Hermann Billmann bleibt Beisitzer und Martha Vielweib und Brigitte Käsler verwalten weiterhin die Laden- und Vereinsfinanzen.

Mit jedem fair gehandelten Artikel werde vor Ort bestmögliche Entwicklungsarbeit geleistet, sagte Melanie Zoller. Deshalb hoffe das Weltladen-Team, dass das Warenangebot weiterhin gut von den Pfullendorfern angenommen wird. Im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis Dritte Welt Roibosbauern in Südafrika mit 2000 Euro beim Landkauf unterstützt. Für Projekte in Burkina Faso und Indien wurden mehr als 3000 Euro überwiesen.

Durch Vereinsbeiträge und Spenden am Kaffeetisch im Weltladen kamen weitere 3500 Euro zusammen. Davon sollen 1000 Euro in Schulprojekte und eine Krankenstation in Burkina Faso investiert werden. Weitere 1000 Euro bekommt der Verein „Kutumb - Familie für Benares“ (Indien). 500 Euro gehen an das Kinderdorf Mariphil auf den Philippinen. Zu allen Projekten pflegt der Arbeitskreis persönliche Kontakte.

Das Vereinsjahr 2016 hatte ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre Weltladen in Pfullendorf“ gestanden. Gundela Billmann nutzte die Hauptversammlung, um ihren Mitstreitern für die verlässliche Mitarbeit im Ladendienst und das große Engagement bei diversen Veranstaltungen zu danken. Dass die Arbeit im Weltladen nach wie vor ehrenamtlich geleistet wird, könne nicht hoch genug geschätzt werden, sagte Billmann. Nur so sei es möglich, immer wieder Geld zu erwirtschaften, das Hilfsprojekten zugute kommt.

Für Samstag, 20. Mai, plant der Ökumenische Arbeitskreis Dritte Welt ein „faires Frühstück“ im Weltladen. Bei dieser Gelegenheit sollen sich treue und neue Kunden von der Qualität faierer Produkte überzeugen können.