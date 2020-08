Arbeiten an Pfullendorfer Ortsumfahrung laufen schneller als geplant

Das Regierungspräsidium Tübingen beginnt ab Montag, 17. August, mit dem Bau des neuen Knotenpunkts der Landesstraße L 201. Das schreibt das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung. Demnach schreitet der Neubau der Ortsumfahrung Pfullendorf gut voran. Deshalb kann mit der Ausführung des Knotenpunktes zwei Wochen früher als geplant begonnen werden.

Hierfür muss die L 201 zwischen der L 268 an der Zufahrt „ALNO“ und dem Kreisverkehr L 201/ K 8233 bei Sylvenstal bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs auf der L 201 zwischen Pfullendorf und Denkingen erfolgt in beiden Richtungen über die K 8233 und die L 268 bei Wattenreute. Die bereits seit Juni eingerichtete Umleitung zum Gewerbegebiet über die L 268 und die L 194, die über den „Klaiberkreisel“ verläuft, bleibt bestehen.

Die L 201 erhält einen verkehrsgerechten Anschluss an die Ortsumgehung, heißt es in der Pressemitteilung. Ab Montag, 17. August, werden hierzu zunächst die Asphaltschichten des Bestands der L 201 ausgebaut. Daran schließen sich die Erdbauarbeiten und die Arbeiten für die Straßenentwässerung an.

Im Anschluss folgen laut Pressemitteilung die Straßenbauarbeiten vom jetzigen provisorischen Ausbauende an der Hesselbühlzufahrt bis zur L 201. Am Ende wird die Straßenausstattung mit Schutzeinrichtungen, Wegweisung und Beschilderung sowie Markierung hergestellt.

Die Gesamtfertigstellung der Maßnahme ist laut Regierungspräsidium für Herbst 2020 vorgesehen. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 17 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Das Regierungspräsidium bittet in der Pressemitteilung die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Behinderungen im Verkehr. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden.