Anwohner sind froh, dass Randale langsam endet

Nicht alle mögen sich darüber freuen, dass sich die Temperaturen gegen Abend langsam wieder in den niedrigen einstelligen Bereich bewegen. Einem Anwohner der Ecke Schächergasse/Marienstraße in Pfullendorf kommt das aber gerade recht: „Seit es draußen kälter geworden ist, ist es endlich auch wieder ruhiger geworden“, sagt er. Die Wochen davor seien hingegen so ganz anders verlaufen – mit Lärm, Glasscherben und betrunkenen jungen Leuten, die sich in die Gärten der Nachbarn erbrechen.

Schächergasse und Marienstraße führen durch eine eher beschauliche Wohngegend in der Nähe des Obertors. Vor allem seit Beginn der Sommerferien sei es in der Gegend aber alles andere als beschaulich zugegangen, berichtet der Anwohner der SZ. „Wir hatten hier die reinste Völkerwanderung – nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Und das bis 6 oder 7 Uhr am Morgen“, sagt er. Doch „Völkerwanderung“ ist noch zu harmlos für das, was sich in den vergangenen Wochen auf den beiden Straßen abgespielt haben soll.

„Es wurden Bierflaschen kaputt geworfen und gegrölt. Eines Abends haben wir drei junge Männer und eine junge Frau beobachtet. Die hat besoffen in einem der Gärten gelegen“, sagt der Anwohner. Kaum sei die eine Gruppe unter Gegröle weggezogen, sei die nächste anmarschiert. „Überall lagen Scherben, Pizzaschachteln und leere Nusstüten.“ Eine ältere Nachbarin habe ihm berichtet, dass eine Bierflasche an ihrer Hauswand zerschellt sei. „Die hat regelrecht Angst bekommen“, erzählt der Anwohner. Eine andere ältere Frau habe Besuch von einer Freundin bekommen. „Der haben sie das Auto mit Tomaten eingeseift – so, dass sich meine Nachbarin gegenüber ihrer Besucherin dafür geschämt hat.“

Ruhe nur vorübergehend

Einige Male versuchte der Anwohner, selbst für Ruhe zu sorgen. „Wir haben nach draußen gerufen: Entweder die Versammlung löst sich von selbst auf oder die Polizei wird das übernehmen“, sagt er. „Danach war vielleicht eine Stunde Ruhe, dann ging’s wieder los.“ Die Polizei habe er allerdings nicht verständigt. „Ein Nachbar hat mir berichtet, dass er das gemacht hat“, sagt der Anwohner. Passiert sei allerdings nichts.

Laut Markus Sauter, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Konstanz, seien der Polizei jedoch keine entsprechenden Ruhestörungen gemeldet worden. „Wir haben alles hoch und runter geprüft“, sagt Sauter. „Bei uns ist kein Fall aktenkundig. Deshalb gehe ich davon aus, dass sich bei uns auch niemand gemeldet hat.“ Generell könne er aber bestätigen, dass die Probleme mit Ruhestörungen in den Sommermonaten beziehungsweise -ferien zunähmen.

Wird der Polizei ein solcher Vorfall gemeldet, werde der Veranstalter der Party beziehungsweise Hausherr dazu angehalten, für Ruhe zu sorgen. „Das bedeutet: Alle Gäste ins Haus, Fenster zu und Musik auf Zimmerlautstärke“, sagt Markus Sauter. Trete keine Ruhe ein, habe die Polizei zum Beispiel die Möglichkeit, die Gäste nach Hause zu schicken und gegebenenfalls einen Platzverweis zu erteilen. „Wer sich anschließend nachhaltig über die Anweisungen der Polizei hinwegsetzt, muss mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen“, sagt Sauter.