Anna Gulde möchte in Wald Bürgermeisterin werden

Die Frau, die ihre Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Wald eingereicht hat, hat sich nun öffentlich zu erkennen gegeben. Es handelt sich dabei um Anna Gulde. Die 29-Jährige ist in Walbertsweiler aufgewachsen und arbeitet laut eigenen Aussagen derzeit als Selbstständige im Direktvertrieb. Neben Walds Kämmerer Joachim Grüner ist sie die zweite Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters. Der derzeitige Amtsinhaber Werner Müller hatte wegen einer Krebserkrankung seinen Rücktritt zum 31. Mai 2020 angekündigt. Die Wahl findet am 15. März statt, die Bewerbunsfrist endet am Montag, 17. Februar, um 18 Uhr.

In ihrem Bewerbungsschreiben, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, beschreibt Anne Gulde, was sie in ihren eigenen Augen für das Amt der Bürgermeisterin qualifiziert: „Ich habe zwar keine klassische Ausbildung in der Verwaltung, jedoch denke ich, dass es von Vorteil ist, meine unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen nutzen zu können. Ich kann mich sehr gut in verschiedenste Aufgabenbereiche einarbeiten und habe nicht nur für kaufmännische, sondern auch für technische Belange ein hervorragendes Verständnis.“

Nach ihrem Abitur in Pfullendorf hat Anne Gulde in Karlsruhe eine Ausbildung zur Veranstaltungstechnikerin abgeschlossen. Nach einer kaufmännischen Weiterbildung sei sie derzeit selbständig im Direktvertrieb tätig. Mitte 2020 werde sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Walbertsweiler zurückkehren, wo sie gerade ein Haus baue. In der Gemeinde Wald kenne sie sich gut aus.

Als Bürgermeisterin möchte sie sich auf die menschlichen Aspekte des Amts konzentrieren. „Ich denke, dass die Nähe zu den Bürgern sowie eine transparente Verwaltung heutzutage oft viel zu kurz kommen. Genau an diesem Problem möchte ich arbeiten“, schreibt sie. Dabei sehe sie sich als volksnahe und unparteiische Bürgermeisterin, die mit allen Menschen aus Wald ins Gespräch kommen möchte. „Auch im Interesse meines Sohnes möchte ich Wald als liebens- und lebenswerte Gemeinde erhalten“, heißt es weiter. „Mir ist bewusst, dass die Geschicke der Gemeinde hauptsächlich durch den Gemeinderat bestimmt werden. Ein enger Kontakt zu allen Gemeinderatsmitgliedern ist eine meiner obersten Prioritäten.“ Ein besonderes Augenmerk soll dabei den Finanzen der Gemeinde gelten. Die Bürger seien in letzter Zeit mit einer Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühr und mit einer Erhöhung der Grundsteuersätze belastet worden. „Eine alleinige Mehrbelastung der Bürger kann nicht die Lösung für einen ausgeglichenen Haushalt sein“, findet sie.

Auf Wahlversprechen, von denen sie noch nicht wisse, ob sie sie einhalten könne, möchte Anne Gulde verzichten. „Dafür benötige ich einen tieferen Einblick in die Verwaltung.“ Allein der Haushaltsplan genüge dafür nicht. „Ich kann den Bürgern lediglich versprechen, dass ich mich mit größtmöglichem Einsatz für ihre Interessen einsetzen werde“, schreibt sie abschließend.